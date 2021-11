Ballotta: «L’Italia è già passata da queste partite, ce la farà»

In un’intervista a juventusnews24 Marco Ballotta ha commentato con ottimismo la sfida dell’Italia alla Svizzera

Intervistato in esclusiva da juventusnews24, Marco Ballotta ha parlato del momento della Juventus e della Nazionale, che stasera sfiderà la Svizzera.

LE PAROLE – «Nessuna partita è scontata e il rischio c’è sempre, soprattutto con le defezioni che ha in questo momento la Nazionale: dovranno essere determinati, come hanno dimostrato di essere in questo periodo sotto la guida di Mancini. La partita con la Svizzera è un’occasione d’oro e va sfruttata a dovere con la mente fredda, anche se gli avversari non sono gli ultimi arrivati. L’Italia è già passata da queste partite con le grandi e gli Azzurri dovranno essere bravi a non farsi prendere dalle pressioni; la squadra sta crescendo bene e questo è un altro passaggio fondamentale. Penso che ce la farà»