Balotelli contro Mancini: «In Italia gli attaccanti ci sono ancora»

Le parole di Mario Balotelli, attaccante del Sion, sulla situazione centravanti per la Nazionale italiana. I dettagli

Mario Balotelli, attraverso il suo profilo Instagram, ha risposto a Roberto Mancini in merito alla penuria di centravanti per l’Italia.

PAROLE – «Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma… fidatevi. n attacco abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare e non giocano. Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce o è andato o semplicemente non arriverà mai».