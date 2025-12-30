Balotelli, nuova avventura negli Emirati? L’Al Ittifaq avanza la proposta e il bomber riflette sul futuro

Balotelli verso una nuova sfida negli Emirati: l’Al Ittifaq ci prova e il giocatore valuta la destinazione. Le ultimissime

Il futuro di Mario Balotelli potrebbe nuovamente prendere una direzione lontana dall’Europa. Come riportato da Gianluigi Longari, l’attaccante bresciano ha ricevuto una proposta ufficiale dall’Al Ittifaq, club con sede a Dubai. Dopo la breve e turbolenta esperienza al Genoa, segnata da polemiche e pochissimo spazio, il classe ’90 è tornato svincolato e si trova di fronte a una scelta che potrebbe indirizzare gli ultimi anni della sua carriera.

Balotelli, tentazione Emirati

Per l’ex attaccante della Nazionale, la chiamata dagli Emirati Arabi Uniti rappresenta una concreta occasione di rilancio, sia economico sia professionale, in un campionato in forte espansione. L’Al Ittifaq avrebbe messo sul tavolo un contratto che gli garantirebbe un ruolo da protagonista immediato. Nonostante il suo desiderio dichiarato di restare in Serie A per inseguire il sogno — ormai remoto — di una convocazione ai Mondiali 2026, l’offerta proveniente da Dubai è al momento la più solida.

Tra ricordi rossoneri e nuove strade

Il nome di Balotelli continua a evocare ricordi intensi tra i tifosi del Milan, che non hanno dimenticato le sue due parentesi a Milanello: 77 presenze, 33 gol e un girone di ritorno nel 2013 che trascinò i rossoneri in Champions League. Oggi, però, il suo percorso sembra destinato a prendere un’altra direzione.

Tra Italia ed estero: scenario aperto

Longari conferma contatti avanzati con l’Al Ittifaq, mentre sullo sfondo restano solo timidi interessamenti dalla Serie B — Palermo e Pescara — e dalla Spagna, con il Murcia che osserva la situazione. Le recenti tensioni con Patrick Vieira al Genoa hanno ulteriormente complicato la possibilità di restare nel calcio europeo di alto livello. Dubai potrebbe dunque rappresentare la soluzione ideale per ritrovare serenità e continuità, lontano dalle pressioni e dai riflettori italiani.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

