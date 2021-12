Bancarotta Ferrero, parla l'avvocato: «Tutto molto bizzarro...»

L’avvocato di Ferrero ha parlato dell’accusa di bancarotta fraudolenta nei confronti del presidente della Sampdoria

La notizia che il presidente della Sampdoria, accusato di bancarotta fraudolenta sempre in relazione al caso Obiang, ha agitato le acque. L’avviso di conclusione delle indagini sarebbe stato consegnato alla famiglia Ferrero nel mese di giugno.

La procura sarebbe pronta a formulare la richiesta di rinvio a giudizio. Immediata la smentita dell’avvocato del presidente della Sampdoria, Giuseppina Tenga: «Ho chiesto a Ferrero se avesse ricevuto avvisi di garanzia o richieste di rinvio a giudizio e mi ha risposto di no. Ho letto che sarebbe stato proprio il giudice che aveva emesso la sentenza di proscioglimento del presidente a consigliare al pm il modo giusto per come riavviare l’indagine… Trovo a dir poco bizzarro che il giudice possa tirare le orecchie a un pubblico ministero», riporta Il Secolo XIX.

