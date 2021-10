il Barcellona studia un doppio colpo per gennaio: nel mirino Sterling del Manchester City e Dani Olmo del Lipsia

In attesa di capire se Ronald Koeman sarà ancora l’allenatore blaugrana, il Barcellona sta pianificando un doppio colpo in entrata per gennaio.

Come riportato da Mundo Deportivo, il club spagnolo sarebbe alla ricerca di fondi per acquistare Raheem Sterling del Manchester City e Dani Olmo del Lipsia.