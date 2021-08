Barcellona, a chi andrà la 10 di Messi? C’è una condizione

A chi andrà la maglia numero 10 di Leo Messi al Barcellona? C’è una condizione particolare per il club blaugrana

In casa Barcellona dovranno decidersi i numeri di maglia in vista dell’esordio in Liga contro la Real Sociedad. C’è grande attesa per scoprire il futuro della maglia numero 10 che fino a qualche settimana fa, per anni, è stata indossata da Leo Messi.

C’è, però, una condizione: il club blaugrana potrebbe lasciare libero quel numero durante la stagione 2021/22 se cederà qualche calciatore. Il regolamento, infatti, prevede l’assegnazione dei numeri dall’1 al 25.