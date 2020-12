Barcellona, Ansu Fati: «Qui la miglior scuola possibile»

Ansu Fati usa parole davvero dolci per il suo Barcellona: ecco le dichiarazioni del talento classe 2002, al momento ai box per infortunio

«Questa società mi ha dato l’opportunità di crescere come uomo e atleta, per me e mio fratello passare da La Masia è stato molto importante, all’interno del residence non si giudica se sei stato il migliore o il peggiore in campo, non sei mai sotto processo, le critiche sono un compito che spetta ad altri. Si pensa di più al bambino e alle sue necessità, all’istruzione, al cibo e ai comfort. Far parte dell’organizzazione sportiva Barcellona è la miglior scuola possibile».