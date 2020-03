Barcellona, Arthur Melo: il brasiliano ha numeri impressionanti nel dribbling

Nonostante diversi problemi (anche fisici), Arthur Melo è tra i giocatori più tecnici del Barcellona. Numeri impressionanti nel dribbling

Nonostante la stagione altalenante, il Barcellona ha una qualità incredibile a centrocampo. Arthur Melo è uno dei giocatori più dotati tecnicamente, con grande pulizia tecnica nel palleggio.

Oltre a ciò, il brasiliano sa usare ottimamente il fisico, grazie a una buona massa muscolare (1.73 kg per 1.71 metri di altezza). Tant’è che possiede un eccellente cambio di passo. Arthur Melo è uno dei giocatori del Barcellona che salta più spesso l’uomo: 2.6 dribbling per 90′. Tra i calciatori che in Europa tentano almeno 30 dribbling, Arthur è quello con la percentuale di riuscita più alta: ben il 90.6%.