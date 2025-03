Barcellona Benfica: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Olimpico la sfida di Champions League tra Club Barcellona Benfica: le ultimissime di formazioni con orario e dove vederla in tv

Allo Stadio Olimpico di Barcellona si giocherà la gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona Benfica. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Martinez, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barreiro, Kokcu; Akturkoglu, Pavlidis, Schjelderup. All. Lage.

Orario e dove vederla in tv

Barcellona Benfica si gioca alle ore 18:45 di martedì 11 marzo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport (canali 201 e 252). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.