Barcellona, blitz per Salah: l’egiziano non ha rinnovato col Liverpool

Il Barcellona ha messo nel mirino Mohamed Salah: in attesa del rinnovo col Liverpool, i blaugrana ci provano

Il Barcellona è pronto a esaudire ogni richiesta di Xavi sul mercato. Uno degli obiettivi della società blaugrana è Mohamed Salah, che non ha ancora raggiunto un accordo con il Liverpool per il rinnovo del contratto.

Come riportato da El Nacional, qualora i dialoghi dovessero prolungarsi, il Barça entrerebbe in gioco per convincere l’attaccante egiziano ad accettare la proposta.