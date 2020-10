Nota ufficiale del Barcellona sull’infortunio di Coutinho: confermato l’infortunio alla coscia, niente match con la Juventus in Champions League

Confermata la lesione muscolare per Philippe Coutinho: salta la sfida di Champions League contro la Juventus. Il fantasista brasiliano si è sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno confermato la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra come comunicato dal club blaugrana.

Il Barça non ha reso per il momento noti i tempi di recupero. Oltre all’ex Liverpool e Bayern Monaco, Koeman per la gara dell’Allianz Stadium dovrà rinunciare anche allo squalificato Pique.