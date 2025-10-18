Barcellona, De Jong svela: «Volevano vendermi. Poi è successa questa cosa» - Calcio News 24

Barcellona, De Jong svela il retroscena: “C’era chi voleva vendermi per fare cassa”

Frenkie de Jong torna a far parlare di sé con dichiarazioni sorprendenti che riguardano il suo futuro al Barcellona. In un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El País, il centrocampista olandese ha raccontato di un periodo complicato, durante il quale alcune persone all’interno del club avrebbero spinto per la sua cessione al fine di risolvere problemi economici.

«C’era gente nel club che voleva vendermi per fare cassa», ha dichiarato De Jong, sottolineando come il suo nome fosse finito sul mercato non per motivi tecnici, ma per ragioni puramente finanziarie. Il riferimento sembra essere ai momenti più critici vissuti dal Barcellona negli ultimi anni, con la società alle prese con un bilancio fragile e la necessità di tagliare i costi.

Nonostante le pressioni e le voci di trasferimento, il giocatore ha ribadito la sua ferma volontà di restare. «Ho sempre avuto le idee chiare: volevo restare. Sono felice al Barcellona», ha spiegato. De Jong ha anche evidenziato come la solidità del suo contratto gli abbia dato tranquillità in un momento di incertezza. «Sapevo che, se stavo bene, avrei giocato. E con un contratto in mano, se vuoi restare, resti».

Il Barcellona ha vissuto negli ultimi anni una fase di profonda trasformazione, sia a livello economico che sportivo. Le difficoltà finanziarie hanno costretto il club a compiere scelte dolorose, come tagli agli stipendi, rinunce importanti e il ridimensionamento di alcune operazioni sul mercato. In questo contesto, la cessione di un giocatore con alto valore di mercato come De Jong sarebbe stata una scelta logica dal punto di vista economico.

Tuttavia, la determinazione dell’olandese ha prevalso. Anche se frenato dagli infortuni nella scorsa stagione, il centrocampista è rimasto convinto della bontà del progetto tecnico del Barcellona e ha resistito alle pressioni esterne. Proprio nelle ultime settimane, è arrivato anche il rinnovo del contratto fino al 2029, segno della volontà reciproca di proseguire insieme.

Il caso De Jong rappresenta un esempio chiaro di come il Barcellona stia cercando di ritrovare stabilità, puntando su profili affidabili e fedeli al progetto. In un momento in cui il calcio europeo è sempre più condizionato dai vincoli finanziari, la permanenza del centrocampista olandese testimonia l’importanza di avere giocatori che credano davvero nella maglia che indossano.