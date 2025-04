Barcellona Inter, quanto incasseranno i nerazzurri nel caso in cui dovessero andare in Finale? - Calcio News 24

Barcellona Inter, quanto hanno incassato fino ad ora i nerazzurri (e la cifra potrebbe salire) se dovessero arrivare in finale

Barcellona Inter è sempre alle porte, e dall’altra parte la domanda sorge spontanea: quanto guadagneranno i nerazzurri nel caso in cui dovessero passare in finale?

L’ANALISI DI CALCIOEFINANZA – Per quanto riguarda l’Inter, gli incassi per il raggiungimento delle semifinali di Champions superano già i 113 milioni di euro. In caso di finale, la cifra volerebbe oltre i 130 milioni di euro. Di seguito, tutte le cifre secondo le stime di Calcio e Finanza (*bonus in caso di qualificazione alla finale):

– Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

– Posizione in classifica: 9,7 milioni di euro;

– Quota europea: 24,02 milioni di euro;

– Quota non europea: 7,36 milioni di euro;

– Bonus risultati: 13,3 milioni di euro;

– Bonus 1°-8° posto: 2 milioni di euro;

– Bonus ottavi di finale: 11 milioni di euro;

– Bonus quarti di finale: 12,5 milioni di euro;

– Bonus semifinali: 15 milioni di euro;

– Bonus finale: 18,5 milioni di euro;*

TOTALE: 131,92 milioni di euro”.

L’ultimo atto della nuova Champions dunque vale oltre 130 milioni di euro.