Barcellona, Jordi Alba: «Chiunque può batterci. Messi? Se ne parla tanto»

Jordi Alba, terzino del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

ASPETTATIVE – «Le sensazioni sono buone, ma non ci sono favoriti. Sarà una partita difficile. Bisogna giocare con grande intensità entrambe le partite».

PIQUE – «È un tassello fondamentale della squadra. Un giocatore molto importante con una grande carriera. Crea una bella atmosfera anche nello spogliatoio».

FUTURO MESSI – «Se sapessi qualcosa sul suo futuro, non lo direi. È impegnato totalmente con il Barcellona, deciderà alla fine della stagione. Quello che dicono altri club o giocatori non ci interessa. Si parla molto, ma l’ultima parola spetta a lui. Spero rimanga per molti anni».

NEYMAR – «La sua assenza è molto importante, è meglio che giocatori come lui non giochino. Anche Di María. Il PSG ha giocatori di livello».

KOEMAN – «L’idea dell’allenatore è sempre stata la stessa. Sono arrivati nuovi calciatori e non è stato facile all’inizio. Chiunque può batterci, ma stiamo facendo un ottimo lavoro. Ciò che conta è vincere».

BILANCIO STAGIONALE – «Siamo in corsa per ​​tutte le competizioni. Stiamo facendo un bel campionato in questi mesi, affronteremo la Coppa e siamo lì in Champions. Speriamo di rialzarci e vincere qualche titolo.Vogliamo che il Barça sia al vertice».