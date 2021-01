Barcellona, Koeman: «Eric Garcia? Ho sentito Guardiola» – VIDEO

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha risposto in conferenza stampa alle domande sul futuro di Eric Garcia – VIDEO

«Ho sentito Guardiola nei giorni scorsi, ma non abbiamo parlato di Eric Garcia». Queste le dichiarazioni dell’olandese, che non ha voluto commentare lo stato della trattativa con il difensore. Eric Garcia si svincolerà dal Manchester City al termine della stagione per fine contratto.