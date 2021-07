Ronald Koeman ha parlato a margine della ‘Koeman Cup’ al Barcellona Golf Club: le sue parole su Messi e Griezmann

«Conto su tutti i calciatori che abbiamo, ma se ci saranno cambiamenti dovremo accettarli. Sono decisioni che deve prendere il club. Vedremo chi resterà e chi andrà via. Griezmann per me è molto importante, è stato un grande acquisto del Barcellona e qui ha mostrato le sue qualità. Ma, insisto, non solo quali siano le decisioni che saranno prese dalla società, visto che la priorità ad oggi è tenere Messi».