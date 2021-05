Laporta, presidente del Barcellona, ha indetto una conferenza stampa: possibile arrivo in panchina di Xavi al posto di Koeman

Il Barcellona si prepara a un nuovo cambio in panchina per la prossima stagione. L’indizio arriva direttamente dal presidente Joan Laporta, che ha indetto una conferenza stampa per la giornata di domani.

Come riportato da Sky Sport, il numero uno blaugrana potrebbe annunciare l’esonero di Ronald Koeman e l’arrivo di Xavi in panchina.