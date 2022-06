Il Barcellona pensa a Morata come piano B a Lewandowski. I blaugrana ancora sulle tracce dello spagnolo

Morata al Barcellona potrebbe essere un tormentone destinato a continuare.

Secondo Mundo Deportivo, infatti, i blaugrana considerano l’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid il piano B in caso di mancato arrivo di Lewandowski. Morat vorrebbe restare alla Juventus, ma non è stata trovata ancora una soluzione per il riscatto.