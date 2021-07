Barcellona, occhi su Renato Sanches: richiesta monstre del Lille

Il Barcellona insegue Renato Sanches: il centrocampista del Lille piace anche al Tottenham e costa 70 milioni di euro

Il futuro di Renato Sanches è incerto. A seguito della vittoria della Ligue 1 e del buon rendimento a Euro 2020, il centrocampista portoghese è finito nel mirino del Barcellona, oltre al Tottenham.

Come riportato da Le10Sport, il club blaugrana ha avviato i contatti con il procuratore Jorge Mendes per sondare la fattibilità dell’operazione. Servono 70 milioni di euro per convincere il Lille.