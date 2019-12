Barcellona, non solo Lautaro Martinez: piace anche Sensi

Il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Stefano Sensi in vista del mercato estivo: contatti con l’Inter

Il Barcellona non vuole solamente privare l’Inter di Lautaro Martinez ma, come riporta Tuttomercatoweb, anche di Stefano Sensi. I blaugrana avrebbero messo nel mirino il centrocampista nerazzurro, attualmente ai box per un guaio muscolare ma protagonista di un super inizio di stagione.

I contatti tra le due società risultano esserci già stati. Complici anche le situazioni legate al futuro di Arturo Vidal e Ivan Rakitic che piacciono, e non poco, a Marotta e Conte.