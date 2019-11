Piquè: «Voglio chiudere la carriera al Barcellona, sarà la mia ultima squadra»

Piquè, il giocatore del Barcellona in un’intervista ha dichiarato di voler chiudere la sua carriera nella squadra catalana

Piquè non vestirà nessun’altra maglia che non sia quella del Barcellona. Lo ha confermato lui stesso in un’intervista rilasciata al Mundo Deportivo. Ecco le sue parole.

«La mia ultima squadra sarà il Barcellona. Non ho assolutamente alcuna intenzione di vestire un’altra maglia. I contratti vanno rispettati e la mia intenzione è arrivare al 2022. Ma non ho la sfera di cristallo e non so se sarò in grado. Se mi accorgo di perdere importanza o vedo che non sono più a un livello accettabile non avrò problemi ad andarmene prima».