Barcellona: Pique tiene a galla i blaugrana

Se il Barcellona non è affondato a San Sebastian, molti meriti sono di Pique. Il difensore blaugrana è stato sensazionale

Il Barcellona ha sofferto parecchio contro la Real Sociedad, pareggiando per 2-2. Per larghi tratti della gara, i baschi hanno schiacciato i blaugrana nella loro trequarti grazie a un palleggio folgorante. La Real Sociedad ha però avuto il demerito di creare meno rispetto alle mole di gioco prodotta (tant’è che i gol sono arrivati tramite regali degli avversari).

In parte c’è stata imprecisione nell’ultimo passaggio, in parte Pique ha avuto un rendimento stratosferico. Il difensore del Barcellona, in condizioni disperate, ha fatto costantemente interventi decisivi. Un esempio nella slide sopra, in cui da ultimo uomo è in inferiorità numerica, eppure compie un’uscita decisiva su Portu.