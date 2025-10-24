Barcellona Real Madrid, Rashford si prepara: «Se c’è una partita che va vista è il Clasico. Giocarlo sarà incredibile, voglio che sia memorabile. Mi piace questa squadra»

Barcellona Real Madrid, Rashford si prepara al suo primo Clasico da protagonista. Intervistato da ESPN, l’attaccante ha parlato della sfida

In vista del Clasico che si disputerà domenica alle 16:15, il focus della Liga spagnola è tutto su Real Madrid–Barcellona, una delle partite più attese dell’anno. Tra i protagonisti della sfida ci sarà Marcus Rashford, attaccante del Barcellona, che ha parlato ai microfoni di ESPN del suo approccio a questo big match, che vivrà per la prima volta da protagonista, dopo un inizio di stagione straordinario. Con 5 gol e 6 assist nelle prime 12 apparizioni, l’inglese sta mostrando una forma invidiabile. Ricordiamo che Rashford è arrivato al Barcellona in prestito dal Manchester United, con diritto di riscatto.

LE DICHIARAZIONI SUL CLASICO – «Se c’è una partita che va vista assolutamente, quella è il Clasico, la partita più importante del mondo del calcio. Per me poterlo giocare sarà incredibile, ma io soprattutto voglio vincerlo, voglio che sia memorabile per me».

SULLA SCELTA DI UNIRSI AL BARCELLONA – «Negli ultimi anni ho seguito tanto il Barcellona ed ho sempre pensato che fosse una squadra perfetta per me».

UN PASSATO AL MANCHESTER UNITED – «La gente spesso se lo dimentica, ma io ho passato più di 23 anni al Manchester United. Avevo bisogno di cambiare aria, qui sono felice giorno dopo giorno di come stanno andando le cose».

SUL FUTURO E SUL BARCELLONA – «Mi piace questa squadra di calcio e penso che per chiunque ami il calcio, il Barcellona sia uno dei club chiave nella storia di questo sport. Per un giocatore, è un onore».