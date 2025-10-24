Barcellona Real Madrid, Blancos quasi al completo in vista del Classico! Xabi Alonso pronto a riabbracciare Carvajal e Alexander-Arnold: le novità

Barcellona Real Madrid, buone notizie in arrivo per Xabi Alonso che in vista del Classico è pronto a riabbracciare Carvajal e Alexander-Arnold!

A due giorni dal Clasico contro il Barcellona, Xabi Alonso può sorridere: la maggior parte dei suoi effettivi sono finalmente disponibili. La grande incognita era rappresentata da Dani Carvajal, ma la situazione è stata risolta. Il terzino spagnolo ha completato l’allenamento con il gruppo e, seppur partendo dalla panchina, sarà pronto a dare il suo contributo nella supersfida contro i catalani.

Rientri importanti: Carvajal e Alexander-Arnold

Oltre a Carvajal, Trent Alexander-Arnold è tornato a disposizione dopo un infortunio al bicipite femorale che lo aveva tenuto lontano dai campi per 38 giorni. Sebbene entrambi non siano destinati a partire titolari, non è da escludere che uno dei due possa sorprendere all’ultimo minuto, proprio come accaduto nel derby contro l’Atletico Madrid, quando Jude Bellingham fu schierato subito dopo aver recuperato da un’operazione alla spalla.

La presenza di Carvajal e Alexander-Arnold influenzerà la scelta sul chi giocherà a destra, con Federico Valverde che potrebbe arretrare in difesa per liberare un posto a centrocampo. In questo caso, Eduardo Camavinga o Brahim Diaz potrebbero trovare spazio dal primo minuto. Intanto, Arda Güler, uno degli altri protagonisti della stagione, appare ormai intoccabile.

Il ritorno di Dean Huijsen e l’infermeria che si svuota

Una buona notizia in più per Alonso arriva dal rientro di Dean Huijsen, assente dal 4 ottobre ma ormai pronto a riprendersi il posto accanto a Éder Militão in difesa. L’infermeria del Real Madrid si svuota progressivamente, con gli unici assenti restanti Antonio Rüdiger e David Alaba, che non saranno disponibili per il Clasico.

Il Real Madrid si presenta dunque quasi al completo per uno dei match più attesi della stagione, con Alonso che potrà contare su una squadra pronta a dare battaglia al Barcellona per consolidare la propria posizione in cima alla classifica.