Barcellona, accordo per il futuro di Lewandowski: l’attaccante ha deciso cosa farà per la prossima stagione

Per l’attaccante polacco è scattato il rinnovo automatico con i blaugrana: contratto fino al 2026 per Lewandowski

Alla veneranda età di 36 anni e mezzo Robert Lewandowski è sempre decisivo: l’attaccante polacco è il capocannoniere della Champions League e della Liga Spagnola con un totale di 31 gol in 33 presenze stagionali. Il classe 1988 ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund è in scadenza di contratto a fine stagione con il Barcellona, ma le parti hanno già raggiunto un accordo per il rinnovo.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’avventura di Robert Lewandowski al Barcellona non finirà nel 2025. Il polacco e il club catalano eserciteranno la clausola di rinnovo e proseguiranno insieme almeno fino a giugno 2026, visto che è ormai divenuto automatico il rinnovo del contratto del giocatore.