Barcellona, il Real Valladolid complica i piani di Flick in vista dell'Inter: «Avevo pianificato un'altra cosa, ma poi il loro gol...»

La vittoria in rimonta del Barcellona contro il Real Valladolid ha rovinato i piani di Flick: rotazioni forzate e gran spesa di energia in vista dell’Inter

Il Barcellona ha vinto, ma a caro prezzo. L’estenuante rimonta in Liga contro il Real Valladolid ha compromesso il piano di rotazioni che Hansi Flick aveva preparato in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter. Il tecnico tedesco, reduce dal pesante 1-3 dell’andata, aveva optato per ben nove cambi nell’undici titolare, lasciando in panchina pedine fondamentali come Raphinha e Lamine Yamal. Ma il gol a freddo di Iván Sánchez ha costretto Flick a rivedere i suoi piani e a gettare subito nella mischia i titolari, anticipando minutaggi che avrebbero dovuto essere ridotti.

Raphinha è entrato nella ripresa e ha firmato il pareggio, seguito dalla rete decisiva di Fermín López. Ma l’energia spesa per ribaltare la partita potrebbe ora pesare sul rendimento dei blaugrana in vista del ritorno europeo. Flick non ha nascosto la frustrazione per una serata più complicata del previsto, pur senza puntare il dito sui suoi giovani. Di seguito le sue parole dopo la partita.

«Avevo pianificato che Pedri e De Jong giocassero solo 45 minuti ciascuno. Ma avrei voluto far giocare meno anche Raphinha e Lamine. Non sono deluso da nessuno: abbiamo fatto nove cambi, sono giovani, credo in loro. Non è stato facile. Ci sono stati degli errori, transizioni veloci, ma Araujo e Christensen hanno fatto una buona partita, così come Ter Stegen».