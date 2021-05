Barcellona su Haaland: la chiave è Messi. Il punto

Il Barcellona è disposto a tutto pur di strappare Haaland al Borussia Dortmund: la chiave è il rinnovo di Messi

Il Barcellona non molla la presa su Erling Haaland. L’attaccante norvegese potrebbe lasciare il Borussia Dortmund in estate e vanta numerose pretendenti in giro per l’Europa, dai balugrana al Manchester City e il Real Madrid.

Come riportato da Eurosport, il vantaggio del Barça sarebbe Leo Messi. Per questo motivo il rinnovo del fuoriclasse argentino si rivelerebbe decisivo ai fini della scelta di Haaland.