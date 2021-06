Raheem Sterling potrebbe lasciare il Manchester City in estate: forte interesse del Barcellona per l’esterno inglese

Raheem Sterling potrebbe lasciare il Manchester City in estate, nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

Come riportato da Sport, è forte interesse del Barcellona per l’esterno inglese. I blaugrana vogliono riscattarsi dopo il flop della trattativa per Georginio Wijnaldum.