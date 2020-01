Barcellona, Valverde gela l’Inter: «Vidal? Non penso ad altre partenze» – VIDEO

Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Espanyol

Ernesto Valverde si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del derby di campionato contro l’Espanyol. Inevitabili le domande su Arturo Vidal e il possibile passaggio all’Inter, le parole del tecnico blaugrana.

VIDAL – «Suppongo che sia una differenza di criterio per una cosa contrattuale, ma non credo che debba avere un impatto sull’aspetto sportivo. Si allena bene ed è come al solito, dovrà risolvere con il club. Negli aspetti contrattuali c’è sempre una certa differenza di criteri. Questo caso si risolve ma dall’interno. Non mi sembra che sia la prima volta che accade né l’ultima. Non vedo alcun problema».