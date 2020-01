Barcellona: Vidal è determinante nel dare peso in area

Vidal ha qualità che nessun altro giocatore del Barcellona possiede. Si è visto anche nel derby contro l’Espanyol

Dopo un primo tempo molto difficile in casa dell’Espanyol, Valverde è corso ai ripari. Ha fatto entrare Vidal al posto di Rakitic, col Barcellona che ha avuto così più peso in attacco, riuscendo a passare sul 2-1 (nel finale si è fatto riprendere).

Proprio il cileno ha trovato il gol con uno stacco aereo sul secondo palo. Quando si affrontano squadre chiuse, al Barcellona spessa mancano mezzali dal grande senso offensivo in avanti, si vede un palleggio un po’ sterile. Per questo Vidal è una risorsa importantissima per Valverde.