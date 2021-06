Italia, Barella: «Scudetto e Europei? Speriamo di vivere un’altra gioia»

Nicolò Barella ha parlato dopo la vittoria in amichevole contro la Repubblica Ceca: le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter

Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria sulla Repubblica Ceca in amichevole.

«L’importante era fare buon test e una buona partita per prepararci alle sfide ancora più importanti. Oggi abbiamo dimostrato che, anche se non ci vedevamo da un bel po’, le linee guida sono quelle che ci ha detto il mister. Siamo contenti. Mi dispiace tanto per Stefano Sensi, purtroppo nell’ultimo anno ha avuto dei problemi. Però sono sicuro che passerà e tornerà il giocatore che conosciamo. Chiunque è entrato in questa squadra ha fatto bene: c’è Matteo Pessina. Ci dispiace, però è il calcio. Scudetto e poi Europei? La vittoria con l’Inter è stata un grandissimo orgoglio, dopo tanti sacrifici. Speriamo di vivere un’altra gioia: ora ci sono altre partite importanti. Chiunque gioca fa bene, grazie al mister e alla fiducia che ci dà. Aspettiamo Marco Verratti, che è un fenomeno».