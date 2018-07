L’Inter è pronta ad altri due colpi: un terzino e un centrocampista. Vrsaljko è più vicino, Barella è il jolly in mediana

Nicolò Barella e Sime Vrsaljko potrebbero essere i prossimi due colpi di mercato dell’Inter. I nerazzurri lavorano per regalare un terzino destro e un centrocampista centrale a Luciano Spalletti. Per il nome del mediano ha ripreso quota Nicolò Barella. Il calciatore del Cagliari, classe ’97, ha una quotazione elevata ma gli ottimi rapporti con i sardi potrebbero favorire i nerazzurri. Piacciono sempre Kovacic, Vidal e Dembelé, con quest’ultimo che sembra però uscito dai radar, ma nelle ultime ore è tornato in auge il classe ’97 del Cagliari che ha lo stesso agente di Nainggolan.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Barella e Vrsaljko potrebbero essere i due regali dell’Inter a Spalletti. L’assalto al centrocampista partirà dopo la cessione di uno tra Joao Mario, Vecino o Gagliardini. Per il terzino invece è già partito il countdown perché l’Inter vuole chiudere in fretta. Sime Vrsaljko è in pole e spunta un patto con Ausilio che avrebbe già un accordo con il giocatore: non c’è ancora l’intesa con l’Atletico ma il terzino spinge per la soluzione interista. Segnali positivi anche da Henrichs: c’è l’ok del giocatore e l’ok del Leverkusen al prestito ma serviranno più di 15 milioni.