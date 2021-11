Bargiggia: «Juve, Allegri scelta sbagliata. Su Vlahovic e Pogba...»

Bargiggia è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24: ecco le dichiarazioni del giornalista

Paolo Bargiggia è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Dal ritorno di Massimiliano Allegri alla sua attuale Juventus, fino ai sogni di calciomercato Vlahovic e Pogba. Ecco le dichiarazioni del giornalista.

ALLEGRI – «Non vedo grandissime prospettive. Poi sarò smentito, ma non vedo una Juve che possa tornare in corsa per lo scudetto. Vedo una Juve che se le va bene, ma credo possa farlo, anzi credo lo farà molto probabilmente, possa entrare tra le quattro in Champions. Non mi piace il progetto, non mi è piaciuta la scelta di tornare su Allegri. Un allenatore che purtroppo è tornato ancora più conservatore nella sua concezione di calcio rispetto a prima. O quantomeno lui è stato sempre lo stesso, che ha dato l’idea di sentirsi appagato e di conoscere tutto del calcio. Secondo me nei due anni in cui è stato fermo non si è aggiornato e il calcio va alla velocità della luce, si evolve. Due anni sono dieci: è un po’ un parallelismo che concettualmente si fa con Mourinho, e infatti le due squadre sono un po’ a specchio».

RIMONTA SCUDETTO – «Chiaramente avendo in rosa giocatori a mio avviso imprescindibili come Chiesa, Dybala se sta bene e anche Cuadrado, che vanno utilizzati, cosa che Allegri faceva anche fatica ad utilizzare ad inizio stagione, a volte ti risolvono delle partite. Però la Juventus continua a giocare male, continua a meritare di non vincere, come è successo con la Fiorentina. L’ultima partita è un po’ il riflesso di questa stagione e della Juve di Allegri. Alla rimonta scudetto non ci credo: può arrivare in Champions, ma anche per la mediocrità delle concorrenti. Se togliamo Napoli, Milan e Inter, la Lazio sta crescendo, sotto c’è la Roma e può giocarsela con l’Atalanta se riesce ad avere continuità. Non sarà facilissimo».

MERCATO – «Rincorrere il sogno Pogba mi sembra una cosa nostalgica e un po’ fuori dal tempo. Per me Pogba è un giocatore da non prendere perché i costi/benefici sono assolutamente sbilanciati verso i costi. Le operazioni nostalgia non hanno senso, lo stiamo vedendo anche con Allegri. Per il resto io non farei una questione di nomi, è chiaro che in generale la Juventus a centrocampo andrebbe rifondata, forse come andrebbe semi-rifondata dietro visto che ha buttato via due potenziali giocatori del presente e del futuro come Demiral e Romero. Il centrocampo salta all’occhio, ma anche in attacco io sono abbastanza perplesso sull’impatto di Morata in assoluto. Non per niente si parla di Vlahovic e di altri attaccanti. Ma al di là dei nomi sono più importanti gli allenatori con delle visioni di gioco e con degli spartiti da offrire ai giocatori. Il passivo da 209 milioni di euro non è solo legato al Covid, ma è legato all’operazione Ronaldo, alle plusvalenze che sono venute meno. Quindi più che parlare di giocatori parlerei di progetto tattico e tecnico, che secondo me con Allegri non è più ipotizzabile».

