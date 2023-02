Bari-Portanova e l'affare saltato... per i tifosi

Manolo Portanova voleva cambiare aria per ritrovare un po’ di serenità dopo quanto accaduto, ma a Bari i tifosi hanno bloccato la trattativa

Il centrocampista su cui verte ancora una sentenza per una condanna per violenza sessuale non è stato voluto dai tifosi pugliesi. Il ds Polito non ha potuto fare altro che constatare il malumore della piazza e avvisare il ragazzo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.