Delusione Bari, i tifosi in protesta contro la squadra. Insulti schock sui social ai giocatori dei pugliesi. La moglie di Castrovilli: denunciati, interverrà la Polizia Postale

Delusione Bari, i tifosi in protesta contro la squadra. Insulti schock sui social ai giocatori dei pugliesi. La denuncia della mogli di Castrovilli

Un episodio gravissimo scuote l’ambiente del Bari. Dopo il pareggio casalingo contro l’Avellino, valido per il campionato, Rachele Risaliti, moglie di Gaetano Castrovilli, centrocampista biancorosso, è stata bersaglio di un messaggio d’odio di estrema violenza ricevuto sul proprio profilo Instagram.

Il testo, inviato da un sedicente tifoso della squadra pugliese, conteneva auguri di morte e riferimenti al cancro, in un’escalation verbale che va ben oltre ogni limite accettabile. Un fatto inquietante, maturato al termine della gara disputata dalla formazione allenata da Vincenzo Vivarini, e che riaccende il dibattito sull’uso distorto dei social nel mondo del calcio.

La denuncia del Bari e l’intervento delle autorità

L’episodio, purtroppo, non rappresenta un caso isolato. Negli ultimi mesi, familiari e calciatori del Bari sono stati più volte presi di mira da messaggi offensivi e minacciosi, complice una stagione sportivamente complicata. Questa volta, però, la linea è stata superata in modo evidente.

La società biancorossa ha formalmente denunciato l’accaduto alla Polizia Postale, avviando le procedure necessarie per individuare il responsabile. Anche Rachele Risaliti ha annunciato l’intenzione di intraprendere azioni legali, a tutela propria e della famiglia.

Lo sfogo di Rachele Risaliti

Attraverso i social, la moglie di Castrovilli ha espresso tutta la propria amarezza per quanto accaduto, denunciando un clima sempre più tossico attorno al calcio:

LO SFOGO – «Sempre più spesso si leggono commenti e messaggi di questo spessore. Troppi ultimamente. Uno schifo, una vergogna. Il calcio dovrebbe essere un momento ludico e di divertimento, nonostante tutto. Sono veramente amareggiata, triste e schifata da tutto questo».

Parole dure, che fotografano il disagio di chi si ritrova coinvolto, suo malgrado, in dinamiche che nulla hanno a che fare con lo sport.

Un segnale preoccupante

L’episodio rappresenta un campanello d’allarme per tutto il sistema calcio. La critica sportiva, anche aspra, non può mai trasformarsi in violenza verbale, minacce o auguri di morte, tanto più verso familiari estranei al campo.

Il Bari ha scelto la via della fermezza e della legalità. Ora la palla passa alle autorità competenti, con l’auspicio che episodi di questo genere vengano perseguiti con decisione e che il calcio torni a essere, davvero, un luogo di passione e non di odio.