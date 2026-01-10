Baroni a Sky pre Atalanta Torino: «Zapata merita questa partita. Le parole di Cairo? Concentrato sul quotidiano, il mio progetto…»

Baroni prima di Atalanta Torino, ecco le dichiarazioni del tecnico granata a pochi istanti dal match di Serie A, la scelta di Zapata e le parole del patron Cairo

Il conto alla rovescia è terminato. Una manciata di minuti o poco più ci separano da Atalanta Torino, match valido per la giornata numero 20 di Serie A. Proprio a pochi istanti dal calcio d’inizio Marco Baroni – tecnico granata – è intervenuto a bordo campo del New Balance Arena. Il suo commento ai microfoni di Sky Sport sulla scelta di schierare l’ex della partita Duvan Zapata e circa le dichiarazioni del patron Urbano Cairo arrivate in settimana.

Buonasera mister Baroni, ci spiega la coppia Zapata- Ngonge?

«Su Duvan, è una partita che lui si merita, per il suo passato. Al di là di questo abbiamo fatto questo pensando di dare fastidio all’Atalanta, anche con la mobilità di Ngonge. Quindi da questo punto di vista è stata una scelta convinta, anche nella logica e nell’ottica di queste partite così ravvicinate.

Il Presidente Cairo ha parlato della qualità della squadre e sulla necessità di avere maggiore attenzione. E’ solo una questione di ambizione o anche di qualità, alternative, meccanismi

«No… noi siamo concentrati veramente sul quotidiano. Il mio progetto è partito 6 mesi fa. E’ una squadra che ha cambiato. C’è da lavorare sotto l’aspetto proprio della mentalità, della continuità, della solidità. Io dico sempre: bisogna creare le basi per poi pensare all’altezza. In questo momento l’attenzione mia, del mio staff e della squadra è rivolta verso queste cose che dobbiamo mettere dentro».

LEGGI ANCHE – Asllani, futuro incerto per il centrocampista albanese: spunta una nuova destinazione possibile