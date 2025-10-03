Torino, Baroni in conferenza pre Lazio: «Esonero? Concentrato sul Toro, Ilic convocato. La visita del presidente Cairo…»

Marco Baroni in conferenza stampa alla vigilia di Lazio Torino, ecco le dichiarazioni del tecnico granata in previsione del match di Serie A, il suo intervento

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Ottobre è iniziato da appena tre giorni, il campionato di Serie A targato 2025-2026 da appena cinque partite, eppure Marco Baroni – allenatore del Torino – si trova già costretto ad affrontare uno dei momenti più complicati della sua carriera. I numeri dei granata d’altronde non lasciano spazio a troppe interpretazioni: una sola vittoria a fronte di tre sconfitte e un pareggio, con annesso quindicesimo posto in classifica. Insomma, senza troppi giri di parole, urge una reazione. Quale occasione migliore per trovarla se non contro il proprio passato? Domani pomeriggio il tecnico dei piemontesi affronterà proprio la sua ex squadra: la Lazio. In previsione del match in programma alle 15 tra le mura dello Stadio Olimpico di Roma il classe 1963 nato a Firenze interverrà oggi in conferenza stampa. Microfoni aperti a partire dalle 12e30.



La conferenza stampa di mister Marco Baroni in previsione di Lazio Torino:



Buongiorno mister Baroni, come sono stati gli ultimi giorni? C’è stata la visita del presidente Cairo…

«Buongiorno. Abbiamo lavorato duro…siamo dispiaciuti per il risultato arrivato dopo una buona prestazione di squadra. Abbiamo preso due gol su palle inattive, così come il calcio di rigore arrivato da punizione. Dobbiamo fare di più, ci abbiamo lavorato. Poi il Presidente Cairo è il nostro primo punto di riferimento e lo ringrazio per la vicinanza»

Baroni, negli ultimi giorni si è tornato a parlare di una panchina che scotta. Le danno fastidio queste voci?

«Guarda l’anno scorso sono cambiati il novanta% degli allenatori rispetto all’anno prima, quest’anno il sessanta. Un riferimento come Jürgen Klopp in ventiquattro anni ha cambiato solo due squadre. Bene, questo non potrebbe avvenire in Italia perché c’è un sistema diverso. Io sono concentrato solo sul lavoro e sul Toro»

Come si affronta una partita di domani come quella contro la Lazio?

«Guarda…ti posso dare tre ingredienti: lavoro, determinazione e convinzione. Questo si può trovare durante la settimana e poi va rapportato all’interno della partita. Perché serve quello, serve l’impegno»

Cosa vuol dire a livello personale tornare in casa della Lazio?

«Ogni partita si gioca per fare risultato, un risultato importante. Sono consapevole di andare a giocare contro una squadra forte con giocatori dei giocatori molto forti»

Mister Baroni, ci fa chiarezza sulla situazione Ilic? E’ convocato?

«E’ convocato. Non c’era niente da chiarire, io non devo chiarire. E’ chiaro che è un percorso che stiamo facendo insieme, perchè io credo nelle sue qualità e proprio perchè credo abbia delle qualità importanti mi aspetto molto da lui anche in allenamento. Quando non lo vedo è normale che io adotti delle strategie, ma che sono però solo in una direzione: far capire la strada che dobbiamo fare. E anche per il singolo giocatore l’apporto che deve dare»

Si aspettava un inizio così difficile?

«Io sapevo dall’inizio… vi porto un piccolo esempio. Un giocatore come Asllani, un giocatore importante per noi, ha giocato quattro partite consecutive ed erano tre anni che non lo faceva. E’ così posso aggiungere Ngonge, Simeone, Zapata. C’è un percorso che stiamo facendo – oltre le difficoltà della partita – con i giocatori e io vedo delle grandi possibilità di crescita, sia individuale che come squadra. Ed è lì che vedo delle sfide»

Mister Baroni, Zapata come sta vivendo questo rientro?

«Su Duvan…posso solo portare la testimonianza di un giocatore che è pienamente centrato nella squadra. Conosce ancora i margini di miglioramento e solo con questa consapevolezza si può ridurre quel gap. Dal punto di vista umano e professionale c’è solo vicinanza al gruppo e la voglia sua di quello che può dare a questa squadra»