Torino, Baroni in conferenza stampa pre Atalanta: le dichiarazioni alla vigilia della sfida 

Marco Baroni in conferenza stampa, ecco le dichiarazioni del tecnico granata alla viglia della sfida valida per la quarta di Serie A Torino Atalanta

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Prendere il volo o ricominciare tutto da capo. Torino Atalanta può essere un crocevia, senza mezze misure, per la stagione di Marco Baroni e dei suoi ragazzi. Il successo confezionato nell’ultima di Serie A contro la Roma ha allontanato più di qualche nuvola nera – figlie di un avvio di stagione tutto sommato complicato – dal cielo del Filadelfia. Ora, un risultato simile contro la squadra allenata da Ivan Juric, andrebbe a comprovare il percorso di crescita maturato nelle ultime settimane. Al contrario, una prestazione sotto le aspettative farebbe carambolare nuovamente Giovanni Simeone e i suoi nel limbo della metà-bassa della classifica. Insomma, tutto o nulla per l’ex mister della Lazio che proprio in previsione del match valido per la quarta partita di campionato interviene oggi in conferenza stampa. Vediamo alcune delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico in sala stampa.

La conferenza stampa di Marco Baroni alla vigilia di Torino Atalanta:

