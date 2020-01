Barrow Bologna, incontro tra le parti. Si continua a trattare

Barrow Bologna, incontro tra i rossoblù e l’Atalanta per definire l’operazione. All’interno della trattativa anche il difensore Ibanez

L’Atalanta e il Bologna stanno continuando a trattare per provare a raggiungere un accordo definitivo per Musa Barrow. Come riportato da Alfredo Pedullà, è in programma un incontro tra le parti.

Si proverà a definire l’operazione che porterebbe il giovane attaccante alla corte di Sinisa Mihajlovic. All’interno dell’operazione dovrebbe rientrare anche il difensore Ibanez. Defilato, ormai, il Torino.