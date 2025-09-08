Barzagli sicuro: «Gattuso? In Nazionale conta puntare forte su questi due fattori molto importanti» - Calcio News 24

Italia
Barzagli sicuro: «Gattuso? In Nazionale conta puntare forte su questi due fattori molto importanti»
Barzagli: «Nella Nazionale contano mentalità e lavoro. Gattuso ha dato la scossa giusta»
Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus e oggi parte dello staff tecnico della Nazionale Under 21, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della sua esperienza al fianco di mister Baldini e delle sfide legate alla crescita dei giovani talenti italiani. Un intervento che riflette sul valore del lavoro quotidiano, della mentalità e del percorso formativo che deve essere coltivato con pazienza.
«Nello sport si può vincere o perdere, ma l’importante è non avere rimpianti – spiega Barzagli –. La mentalità vincente si costruisce quando vinci, certo, ma soprattutto quando capisci che una vittoria non basta: serve lavorare ancora di più. È questo il messaggio che cerchiamo di trasmettere ai ragazzi della Nazionale Under 21».
Gattuso e la nuova Italia
Barzagli ha parlato anche della Nazionale maggiore, oggi guidata dal suo ex compagno di squadra Gennaro Gattuso. L’esordio di Rino sulla panchina azzurra ha portato energia e determinazione, qualità che Barzagli conosce bene. «Ho visto un’Italia convinta, aggressiva, con la cattiveria giusta. È stata una risposta importante del gruppo, e credo che anche Rino ne sia stato soddisfatto».
Un buon inizio, dunque, per il nuovo corso della Nazionale, che punta a ritrovare stabilità e identità dopo anni di alti e bassi. Secondo Barzagli, l’approccio mentale è fondamentale: serve unità, fiducia e una guida forte. E in questo senso Gattuso sembra l’uomo giusto.
La scuola italiana dei difensori
Parlando del suo ruolo nello staff tecnico e dell’eredità difensiva italiana, Barzagli ha offerto un’analisi sincera: «Il difensore è un ruolo difficile, spesso ingrato. Cresci solo quando sbagli e capisci dove hai fatto l’errore. Le letture difensive si affinano con l’esperienza, e questo accade solo giocando. In Italia abbiamo una grande tradizione in questo ruolo: anche i migliori, da giovani, hanno fatto passi da gigante col tempo».
Barzagli si conferma così un punto di riferimento per la nuova generazione di talenti della Nazionale. La sua esperienza, maturata sul campo con i colori azzurri, è ora messa a disposizione delle future promesse, in un percorso che guarda con ambizione al futuro del calcio italiano.
Probabili formazioni Israele Italia, Gattuso cambia tutto? La situazione attuale
Convocati Italia, Gattuso ha fatto la sua scelta: clamorosa decisione di quel calciatore!