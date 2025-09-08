Barzagli sicuro: «Gattuso? In Nazionale conta puntare forte su questi due fattori molto importanti» - Calcio News 24

Barzagli: «Nella Nazionale contano mentalità e lavoro. Gattuso ha dato la scossa giusta»

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus e oggi parte dello staff tecnico della Nazionale Under 21, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della sua esperienza al fianco di mister Baldini e delle sfide legate alla crescita dei giovani talenti italiani. Un intervento che riflette sul valore del lavoro quotidiano, della mentalità e del percorso formativo che deve essere coltivato con pazienza.

«Nello sport si può vincere o perdere, ma l’importante è non avere rimpianti – spiega Barzagli –. La mentalità vincente si costruisce quando vinci, certo, ma soprattutto quando capisci che una vittoria non basta: serve lavorare ancora di più. È questo il messaggio che cerchiamo di trasmettere ai ragazzi della Nazionale Under 21».

Gattuso e la nuova Italia

Barzagli ha parlato anche della Nazionale maggiore, oggi guidata dal suo ex compagno di squadra Gennaro Gattuso. L’esordio di Rino sulla panchina azzurra ha portato energia e determinazione, qualità che Barzagli conosce bene. «Ho visto un’Italia convinta, aggressiva, con la cattiveria giusta. È stata una risposta importante del gruppo, e credo che anche Rino ne sia stato soddisfatto».

Un buon inizio, dunque, per il nuovo corso della Nazionale, che punta a ritrovare stabilità e identità dopo anni di alti e bassi. Secondo Barzagli, l’approccio mentale è fondamentale: serve unità, fiducia e una guida forte. E in questo senso Gattuso sembra l’uomo giusto.

La scuola italiana dei difensori

Parlando del suo ruolo nello staff tecnico e dell’eredità difensiva italiana, Barzagli ha offerto un’analisi sincera: «Il difensore è un ruolo difficile, spesso ingrato. Cresci solo quando sbagli e capisci dove hai fatto l’errore. Le letture difensive si affinano con l’esperienza, e questo accade solo giocando. In Italia abbiamo una grande tradizione in questo ruolo: anche i migliori, da giovani, hanno fatto passi da gigante col tempo».

Barzagli si conferma così un punto di riferimento per la nuova generazione di talenti della Nazionale. La sua esperienza, maturata sul campo con i colori azzurri, è ora messa a disposizione delle future promesse, in un percorso che guarda con ambizione al futuro del calcio italiano.