Basaksehir Roma, Pellegrini ferito da oggetto lanciato dai tifosi turchi – VIDEO

Episodio riprovevole in Turchia: Pellegrini colpito da un oggetto lanciato da un fan del Basaksehir. Le condizioni del giocatore della Roma – VIDEO

Vergogna allo Stadio Basaksehir Fatih Terim. Nel corso del match fra i padroni di casa e la Roma, un tifoso dei turchi ha lanciato una monetina che ha colpito in testa Lorenzo Pellegrini.

Il giocatore giallorosso, che si trovava nei pressi della bandierina per battere un corner al 54′, ha riportato una ferita alla testa. Il centrocampista ha abbandonato temporaneamente il campo per farsi medicare, per poi tornare a giocare dopo 5′. Le forze dell’ordine sono entrate nel settore da cui è stato scagliata la moneta.