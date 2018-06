Il Milan e il centrocampo da costruire: sul calciomercato si avvicina Daniele Baselli del Torino, mentre Marouane Fellaini va verso l’Arsenal

Daniele Baselli potrebbe superare Marouane Fellaini nella corsa per una maglia al Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista e il giocatore del Torino rientra tra gli obiettivi di Massimiliano Mirabelli. La Lazio è una concorrente da non sottovalutare, ma le richieste del Toro sono alte e potrebbero spaventare i capitolini. Il Milan, invece, è ottimista e sembra che lo stesso Baselli abbia già dato il suo assenso per andare in rossonero. Si può chiudere a quindici-venti milioni di euro, anche se il Milan ha tutte le intenzioni di giocare al ribasso con il presidente Cairo.

Se per Baselli il Milan è in pole, per Fellaini invece potrebbe ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. Il giocatore belga è in scadenza di contratto con il Manchester United e vuole sette milioni di euro di ingaggio. Una cifra considerevole e, forse, sconsiderata per il Milan, che probabilmente virerà altrove. Fellaini sembra più vicino all‘Arsenal, in vantaggio per prenderlo a parametro zero. L’impressione è che l’ex dell’Everton possa prendere una decisione solamente alla fine del Mondiale e che i Gunners siano la sua prossima destinazione, con buona pace del Milan.