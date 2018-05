Depay e Fellaini al Milan: i due potrebbero arrivare anche senza Coppe

Il Milan è alle prese con i problemi relativi al Fair Play Finanziario. Il club rossonero però punta ugualmente su Depay e Fellaini

Leonardo Bonucci può lasciare il Milan a causa dei problemi con la Uefa. Il club rossonero potrebbe essere escluso dalle Coppe ma in casa rossonera si prova a ragionare in maniera positiva. Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri rinforzeranno ugualmente la squadra ma, come ha sottolineato lo stesso Fassone, dovranno farlo, in caso di esclusione dalle Coppe europee, con 20 milioni di euro in meno. Il Milan punta su Memphis Depay e Marouane Fellaini e i due calciatori, rispettivamente di Lione e Manchester United, direbbero di sì a un Milan senza Coppe.

L’esterno olandese ha già una discreta esperienza internazionale nonostante i soli 24 anni e in Francia sembra essere rinato. La richiesta del Lione però è considerata troppo alta. Il club francese chiede 40 milioni di euro per lasciar andare l’ex United e Psv, dieci in più di quelli pagati un anno fa per strapparlo al Manchester United. Fellaini ha il contratto in scadenza con lo United e difficilmente rinnoverà. Ci sarebbe un gran risparmio sul cartellino e per questo il giocatore spara alto, chiedendo un ingaggio da 10 milioni di euro. Due operazioni difficili per il Milan ma non impossibili.