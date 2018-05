Il piano di Elliott per salvare il Milan. Senza Europa però c’è il rischio fuga

Il Milan si interroga sul futuro. Elliott è pronto a scendere in campo ma senza le Coppe Europee in tanti sono pronti a salutare

Scende in campo il Fondo Elliott. Il Fondo di Paul Singer è pronto a ‘salvare’ il Milan, o perlomeno a fare un tentativo. Le ultime indiscrezioni non sono positive per i rossoneri: si parla di esclusione dalle Coppe. Con l’esclusione dei rossoneri dalle competizioni europee potrebbe iniziare un fuggifuggi generale con tanti calciatori pronti a fare le valigie. Leonardo Bonucci, difensore e simbolo della rinascita rossonera, potrebbe andare via dopo un solo anno. Il difensore ha ancora mercato ma, dopo aver dato l’addio alla Juve per sposare il progetto Milan, è pronto a cambiare aria e ad andare, probabilmente, all’estero.

Senza le Coppe potrebbe essere molto difficile trattenere i big. Gigio Donnarumma e Suso non sono ufficialmente sul mercato ma potrebbero andare via: lo spagnolo ha una clausola, il portiere è in rotta con l’ambiente. Anche Romagnoli, cercato dalla Juventus, e legato da un contratto fino al 2020, potrebbe lasciare il club milanista. Anche Biglia e Bonaventura potrebbero restare delusi da un Milan senza Coppe europee, così come lo stesso Hakan Calhanoglu, uno dei migliori nella seconda parte di stagione.

Il fondo Elliott però è pronto a intervenire con nuovi fondi per far uscire il club rossonero dalla delicatissima situazione economica nella quale è attualmente coinvolto. Il Fondo non vuole diventare proprietario del club ma non vuole perdere i suoi soldi e sarà il protagonista principale della memoria difensiva che il Milan presenterà in vista della decisione della Commissione Giudicante. Il Fondo Elliott può rappresentare una garanzia importante per i progetti futuri del club rossonero. Elliott punta a un Milan in alto in classifica e in Europa, un Milan con un forte appeal perché, in caso di inadempienze da parte di Yonghong Li diventerebbe proprietario del club e dovrebbe trovare un nuovo acquirente.