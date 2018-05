Romagnoli o De Ligt: Juve, ecco il dopo Benatia

La Juventus cerca un nuovo difensore per rimpiazzare il partente Benatia. Romagnoli o De Ligt possono arrivare in bianconero

Alessio Romagnoli, difensore del Milan, potrebbe salutare il club rossonero insieme ad altri campioni milanisti. La situazione di incertezza in casa Milan potrebbe spingere tanti calciatori a fare le valigie. Secondo Il Corriere dello Sport, la Juve potrebbe approfittare del fuggifuggi generale per ingaggiare il difensore classe ’95, vecchio pallino dei bianconeri. La Juve potrebbe lasciar andare Benatia, corteggiato dall’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia e potrebbe puntare su un giovane difensore ma già esperto come Romagnoli oppure su un talento dal sicuro avvenire come De Ligt, classe ’99 dell’Ajax.

Romagnoli ha un profilo da Juve: è italiano, ha 23 anni ma ha già 150 presenze in Serie A. Il contratto con il Milan scadrà nel 2020 ed è abbastanza evidente che il tempo per discuterlo è questo. Il difensore ha iniziato le trattative ma il rinnovo tarda ad arrivare: il Milan, allo stato attuale, non può permettersi di rinnovare il contratto dei suoi calciatori perché deve prima risolvere i problemi legati al Fair Play Finanziario e lo stesso difensore vuole prima attendere gli sviluppi della situazione per prendere una decisione sul futuro. La Juve intanto segue la vicenda vicino e potrebbe presentare presto un’offerta al Milan.