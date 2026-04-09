Basic Lazio, da esubero a risorsa per i biancocelesti: il croato pronto a rientrare nei piani di Sarri

Basic Lazio, da escluso a possibile titolare: adesso prova a riconquistare Maurizio Sarri e un ruolo tra i biancocelesti

Dopo due mesi trascorsi ai margini, Toma Basic è pronto a tornare protagonista nella Lazio. Maurizio Sarri potrà nuovamente contare sul centrocampista croato nella volata finale della stagione, una fase in cui serviranno energie fresche per correggere le difficoltà emerse nelle ultime gare e mantenere alta la competitività della squadra.

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Basic arriva da un periodo complicato, segnato prima dalla squalifica e poi da problemi fisici che lo hanno frenato dopo un buon avvio di stagione. Tra ottobre e dicembre aveva infatti offerto prestazioni convincenti, impreziosite da assist e dal gol decisivo contro la Juventus. Ora, con la condizione in crescita, il croato è pronto a rimettersi in gioco e a contendersi un posto da titolare nelle rotazioni di Sarri.

Resta invece più incerto il suo futuro contrattuale: il rinnovo, che sembrava vicino a gennaio, appare oggi più lontano e il suo accordo scadrà a giugno. Nonostante ciò, Basic è concentrato esclusivamente sul campo e sulle prossime partite, nelle quali avrà l’occasione di dimostrare di poter ancora essere un elemento importante per la Lazio e di meritare un ruolo nel progetto biancoceleste.