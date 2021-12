Inter, Bastoni: «Sogni? Confermare lo scudetto e poi la Champions»

Alessandro Bastoni parla a 360° a La Repubblica. Le parole del difensore nerazzurro su scudetto, Nazionale, Pallone d’Oro e sogni:

ESORDIO – «A Parma in Serie A. Alla prima da titolare mi sono detto: Ale, se fai bene questa è fatta. Abbiamo vinto a Torino e ho finalmente potuto prendere in giro mio papà. Quando ero bambino faceva il fenomeno per questo. Ora sono io a ricordargli che non ha fatto mezza partita in A, ma pensa di essere ancora più forte di me. Ci scherziamo perché sappiamo che qui ci siamo arrivati insieme».