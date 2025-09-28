Bastoni resta all’Inter: rifiutata la Premier League, il retroscena svelato da Moretto

Inter, Bastoni dice no alla Premier League: il difensore ha le idee chiare sul suo futuro. Le ultimissime notizie

Nel panorama del calciomercato estivo, uno dei nomi più discussi è stato quello di Alessandro Bastoni, difensore centrale classe 1999, punto fermo dell’Inter e della Nazionale italiana. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto, esperto di trattative e collaboratore di Fabrizio Romano, il giocatore ha ricevuto l’interesse di diversi club di primo piano, in particolare dalla Premier League, campionato che da anni osserva con attenzione i talenti italiani.

Nonostante le sirene inglesi, la posizione del calciatore è rimasta chiara e inequivocabile: Bastoni vuole continuare a vestire la maglia nerazzurra. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, il difensore è approdato all’Inter nel 2017 e, dopo un periodo di crescita e maturazione, è diventato uno dei simboli della squadra. Oggi rappresenta una colonna portante della retroguardia interista, apprezzato non solo per la sua solidità difensiva e la capacità di impostare l’azione dal basso, ma anche per la leadership che ha saputo sviluppare negli anni.

Il legame con l’Inter è forte e radicato. Bastoni, infatti, non ha mai nascosto il suo attaccamento al club e alla città di Milano, dove ha trovato l’ambiente ideale per crescere sia come calciatore che come uomo. La sua scelta di rifiutare le offerte provenienti dall’estero conferma la volontà di proseguire un percorso già ricco di soddisfazioni, che lo ha visto protagonista nella conquista di scudetti, coppe nazionali e in importanti campagne europee.

Secondo Moretto, il difensore ha respinto con fermezza ogni approccio, ribadendo la sua priorità: restare all’Inter. Una decisione che rappresenta un segnale importante per la dirigenza e per i tifosi, che vedono in lui uno dei pilastri su cui costruire il futuro del club.

Guidato oggi da Cristian Chivu, ex difensore rumeno e attuale allenatore del settore giovanile interista, Bastoni è considerato un esempio per i più giovani e un leader silenzioso nello spogliatoio. La sua fedeltà alla maglia nerazzurra rafforza ulteriormente la sua centralità nel progetto tecnico e societario.

Difficilmente, dunque, il difensore cambierà casacca nei prossimi mercati, a meno di scenari imprevisti. Per l’Inter e per i suoi tifosi, la permanenza di Bastoni è una garanzia di continuità e solidità, elementi fondamentali per affrontare le sfide future.

BASTONI INTER – «In estate è stato sondato da diversi club, molto importanti, soprattutto in Premier: ma la sua volontà è sempre stata chiara, restare all’Inter. E’ legatissimo al club e ai suoi compagni, difficilmente lascerà l’Inter nel giro dei prossimi mercati: ma il retroscena è che ha sempre detto di no ai club che si sono avvicinati perché la sua priorità è sempre stata restare in nerazzurro»