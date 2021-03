Bastoni svela: «Ecco la mia top 11 interista di sempre»

Alessandro Bastoni è stato l’ultimo protagonista di ‘My Inter top 11’: questa la formazione virtuale schierata dal difensore

Alessandro Bastoni è stato l’ultimo protagonista di My Inter top 11: questa la formazione virtuale schierata dal difensore.

«In porta Zenga, uno dei portieri più rappresentativi dell’Inter. Linea difensiva a 4 con Zanetti, Bergomi, Materazzi e Facchetti, ognuno di loro ha incarnato l’interismo e l’appertenenza al club. Centrocampo a tre con Stankovic, Vieira e Berti. Quest’ultimo rappresenta la grinta e il cuore per giocare in questa squadra: mi ricorda il Barella di oggi. Deki per la passione, Vieira per la potenza fisica, è stato uno dei migliori centrocampista della storia. Davanti vorrei chiudere con un tridente Militi, Ronaldo e Vieri. Come Ronie non ce ne sono stati, Vieri perché ha dato tanto al club, poi Milito per le emozioni indimenticabili che ci ha lasciato nell’anno del Triplete»

«Ovviamente vorrei avere da ognuno di loro una caratteristica, pensando a quello che mi manca di più, vorrei la grinta, la cattiveria e la determinazione di Materazzi».