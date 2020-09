Bastos: «Voglio dare il meglio di me e fare meglio dell’ultimo anno»

Al termine della seduta di allenamento di questa mattina, Bastos ha rilasciato qualche parola ai microfoni del canale ufficiale

La Lazio continua a lavorare sui campi di Auronzo di Cadore. Al termine della seduta mattutina di allenamento, Bastos si è prestato alle telecamere di Lazio Style Channel per fare il punto sulla preparazione della squadra:

«Stiamo lavorando bene, seguendo le indicazioni di Inzaghi. Mi trovo bene nel 3-5-2, non cambia nulla se a destra o sinistra, cerco sempre di dare il massimo. Nell’ultima stagione abbiamo fatto molto bene, grazie ad un grande lavoro di squadra. Questo aiuta tutti noi a crescere e a lavorare di più, solo uniti si ottengono grandi risultati.

Ad ottobre giocheremo poi la Champions League, speriamo di poter far bene anche lì. Il mio obiettivo personale è lavorare duramente ogni giorno per trovare più spazio, così da crescere ancora. Voglio dare il meglio di me in ogni allenamento e partita e fare meglio dell’ultimo anno. Anche in fase offensiva, cercando sempre di dare il massimo. Reina? Pepe ha esperienza, aggiunge molto alla nostra squadra. Sono felice infine per il rinnovo di Immobile, per lui parlano i numeri».